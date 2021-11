Um trabalhador da empresa de pescado congelado Litoralfish, sediada em Sines, foi infetado com legionela, confirmou este sábado a empresa ao Correio da Manhã.O trabalhador, funcionário da secção de manutenção, foi internado em estado grave no dia 10 de novembro na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.