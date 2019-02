Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Legionella detetada no IPO de Lisboa

CM confirmou informação junto de fonte do Instituto Português de Oncologia.

09:37

Foi detetada a presença da bactéria de Legionella nas instalações do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, durante a manhã desta quarta-feira.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do Instituto, este foco de Legionella foi detetado no âmbito do controlo regular às canalizações.



Até ao momento, não há registo de que qualquer doente possa estar infetado, pelo que o IPO procedeu à tomada das "medidas de controlo necessárias", avançou a mesma fonte.



"Ninguém foi infetado", garantiu João Oliveira, presidente do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, em declarações aos jornalistas.



A bactéria terá sido detetada em dois dos 13 edifícios do Instituto, nos circuitos de água quente, pelo que foram tomadas medidas como o recurso a filtros nos chuveiros, por exemplo.