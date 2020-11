Legionella: Empresa Longa Vida confirma que desligou torres de refrigeração

A empresa de produtos lácteos Longa Vida confirma, em comunicado, que "cumprindo as indicações da autoridade de saúde e na sua presença, a título preventivo, desligou de imediato as suas torres de refrigeração", na unidade de Perafita, em Matosinhos.

A Administração Regional de Saúde do Norte tinha já indicado que, "como medida cautelar", a autoridade de saúde de Matosinhos "procedeu à suspensão do funcionamento das torres de refrigeração de duas indústrias, localizadas no concelho de Matosinhos".





Questionada pelo, a Longa Vida indica que "está a acompanhar de perto o surto de Legionella na região Norte do País e tem estado em colaboração com as autoridades que se encontram a realizar inspeções nesta área geográfica". Remete mais informações sobre o tema para as autoridades competentes.

O surto de legionella, registado desde 29 de outubro, já provocou nove mortes nos concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Vinte e três doentes continuam internados: 12 no Hospital Pedro Hispano, cinco no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde e seis no Hospital de S. João, Porto, estando três em cuidados intermédios e três em cuidados intensivos.