Sobe para 14 o número de óbitos resultantes do surto de legionella registado nos concelhos de Matosinhos, Vila de Conde e Póvoa de Varzim, divulgou esta segunda-feira o Centro Europeu de Controlo e Prevenção das Doenças.



Permanece por apurar o foco do surto com início a 29 de outubro, que atingiu pelo menos 79 pessoas e que, em termos de mortalidade, já é mais grave do que o surto de Vila Franca de Xira, de 2014, em que morreram 12 pessoas.

