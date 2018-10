Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Legionella na água do Hospital S. João no Porto

Não há casos da doença em utentes ou profissionais.

Por Manuel Jorge Bento | 08:27

Uma análise realizada no âmbito da vigilância da qualidade da água no Hospital S. João, Porto, detetou a presença de Legionella em alguns pontos de água do serviço de Obstetrícia, revelou esta segunda-feira a unidade de saúde.



"Não existe, nem existiu, qualquer caso de doença em utentes ou profissionais", garante o hospital, em nota enviada ao CM.



O centro hospitalar indica que a carga bacteriana detetada indicava "valores muito baixos".



Ainda assim, foi executado um conjunto de procedimentos de desinfeção química e térmica "de todo o circuito de abastecimento de água", de modo a garantir a eliminação da bactéria.



O hospital disse ainda que decorre a monitorização da água em toda a unidade, para prevenir novas contaminações.



Portugal registou 1397 casos da doença em 6 anos

Portugal registou, entre 2012 e 2017, 1397 casos de doentes com Legionella.



Em 2014, o País viveu o terceiro maior surto de Legionella do Mundo, com origem em Vila Franca de Xira: 14 pessoas morreram e mais de 400 foram infetadas.



Segundo o Centro Europeu para o Controlo e Prevenção da Doença, a bactéria afetou mais de sete mil pessoas na Europa, só no ano passado.