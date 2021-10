Legionella obriga a encerrar piscinas na Maia

As autoridades de saúde detetaram esta quinta-feira a presença de Legionella no complexo de piscinas de Folgosa, na Maia. O equipamento municipal foi encerrado pela autarquia, há 10 dias, após serem confirmados casos da doença dos legionários em utentes que tinham em comum a frequência daquelas piscinas, apurou o CM.

Segundo fonte oficial da Câmara da Maia, as análises realizadas pelas autoridades de saúde detetaram a presença da bactéria em dois chuveiros do balneário feminino do complexo. Os resultados das análises foram conhecidos ontem e determinado o encerramento do espaço pelos responsáveis de saúde. O município, que tinha já encerrado o complexo aquando das primeiras suspeitas, há 10 dias, determinou a inspeção e desinfeção de todo aquele equipamento municipal. As piscinas só reabrirão só após essa intervenção estar concluída e garantida a segurança sanitária.