Legionella obriga a realojar estudantes em Coimbra

Nenhum dos 56 alunos tem sintomas da doença e problema deve resolver-se esta segunda-feira.

Por Gonçalo Silva | 01:30

Segundo Jorge Conde, presidente do IPC, a delegada de saúde "recomendou que fosse interrompido o fornecimento de água e a não utilização dos chuveiros". No entanto, o IPC optou pela "prevenção total". "Apesar de ter sido recomendada a medida mínima de prevenção [fecho das torneiras de água quente], não quisemos arriscar e optámos pela medida máxima que levou à evacuação dos alunos até a situação estar resolvida", indicou.



Infraestruturas com falta de manutenção

Alguns alunos que utilizam as instalações queixam-se da falta de manutenção nos edifícios. "Há muito material que não está em condições, buracos nos tectos, infiltrações, humidade e edifícios que deviam ser pintados", dizem.



SAIBA MAIS:

10

O período de incubação pode chegar a 10 dias. A doença é contraída por via respiratória. A pessoa inala gotículas de água contaminadas com legionella, que atinge os pulmões.



Sintomas

Dores de cabeça e musculares, arrepios e febres altas são alguns dos sintomas associados à infeção por legionella.

Duas residências de estudantes do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) vão ser hoje alvo de uma limpeza e desinfeção, realizada por uma empresa especializada, depois de ter sido detetada a presença de legionella nas instalações. As infraestruturas foram evacuadas e 56 estudantes realojados, na tarde de sexta-feira e no sábado, depois de ser descoberta a bactéria em dois chuveiros das residências localizadas em Bencanta, Coimbra.Ao, Jorge Conde, presidente do IPC, garantiu ontem que nenhum dos alunos que se encontravam nas instalações apresentavam "sinais da doença". "Não temos nenhuma informação de estudantes que tenham recorrido ao hospital com sintomas de legionella. Pedimos a todos os alunos que nos avisassem de qualquer ida ao hospital, até para avisar os colegas, e não temos registo de nenhuma entrada nas unidades de saúde com os sintomas da doença", indicou.O problema foi detetado após a realização de uma inspeção da Administração Regional de Saúde do Centro (ARS-C). "O que importa é fazer a limpeza do circuito de água. Durante o dia de segunda-feira [hoje] o problema deve estar ultrapassado. Depois vamos analisar com a ARS para sabermos se poderá ser reaberto." Alguns estudantes ainda estavam ontem no local, onde a água estava cortada.