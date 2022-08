A lei da canábis medicinal entrou em vigor há quatro anos, mas na prática existe apenas um produto à venda nas farmácias.A notícia, avançada esta segunda-feira pela imprensa nacional, dá conta de que apesar do aumento do número de empresas com autorização para produzir a planta em Portugal para fins medicinais, a produção ocorre sobretudo para exportação.A flor seca, o único produto à base de canábis autorizado para venda em Portugal, começou a ser comercializado em 2021 para o tratamento de várias patologias.