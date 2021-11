O novo decreto sobre a eutanásia foi esta sexta-feira aprovado no Parlamento, em Lisboa. Votaram a favor 138 deputados: grande parte da bancada do PS, os deputados do BE, PAN, PEV, IL, as duas não inscritas, e 13 do PSD. As bancadas do PCP, CDS-PP, o deputado do Chega e a maioria dos deputados do PSD votaram contra (84). Houve cinco abstenções.









As alterações ao decreto que despenaliza a eutanásia incluem, entre outros, um novo artigo inicial de definições para clarificar conceitos, oito no total, desde a morte medicamente assistida à “lesão definitiva”, doença grave ou incurável. A morte medicamente assistida “ocorre por decisão da própria pessoa, em exercício do seu direito fundamental à autodeterminação e livre desenvolvimento da personalidade, quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde”.

São ainda definidos os conceitos de suicídio medicamente assistido, a “autodeterminação de fármacos letais pelo próprio doente, sob supervisão médica”, e ainda de eutanásia, a “administração de fármacos letais, pelo médico ou profissional de saúde devidamente habilitado para o efeito”.





Rui Rio votou a favor







Leia também Parlamento aprova nova Lei da Eutanásia No PSD houve divisão na votação: a maioria, 62, votou contra, enquanto 13, incluindo Rui Rio, presidente do partido, votaram a favor do decreto sobre a eutanásia. Registaram-se 3 abstenções, entre as quais a de Adão Silva, líder parlamentar.

Sete contra no PS



Na bancada socialista uma larga maioria de deputados votou a favor da lei, tendo-se registado duas abstenções. Houve sete votos contra, entre os quais os de Ascenso Simões e de José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do partido.





Marcelo promulga diploma sobre inseminação



O Presidente da República tenciona promulgar o novo diploma sobre inseminação pós-morte e deixou em aberto uma decisão sobre o da eutanásia. A votação desta sexta-feirafoi o culminar de um processo de reapreciação parlamentar do diploma, na sequência do veto por inconstitucionalidade do Presidente da República. A nova versão da lei da eutanásia segue agora para apreciação de Marcelo Rebelo de Sousa.