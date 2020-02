Lei europeia toma conta dos drones

A plataforma informática de registo de drones deverá estar a funcionar até ao dia 1 de julho, altura em que este tipo de aparelhos passa a obedecer à regulamentação europeia, garantiu a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).Em 2018, um decreto-lei definiu como obrigatório o registo dos aparelhos com mais de 250 gramas, assim como a contratualização de um seguro de responsabilidade civil para drones acima dos 900 gramas. Para quem viole estas obrigações, há um "quadro sancionatório aplicável".A partir da segunda metade deste ano, porém, passam a ser aplicáveis as regras estabelecidas pela União Europeia, que se sobrepõem às nacionais. A plataforma eletrónica de registo - que ainda não se encontra disponível – deverá estar ao serviço nessa altura.A ANAC revela que em 2019 recebeu 3261 pedidos para o uso de drones em Portugal, enquanto no ano anterior tinha recebido 2398, o que traduz um aumento de quase 28%. Em 2017 foram 2147. Entre as regras estabelecidas pela ANAC está a proibição de fazer voar os drones a mais de 120 metros de altura e nas áreas de aproximação e de descolagem dos aeroportos.No entanto, em 2019 a aviação civil reportou 46 incidentes com estes aparelhos na proximidade de aeroportos. Ainda assim, uma diminuição face a 2018, ano em que se registaram 53 ocorrências. Entre 2013 e 2017 foram reportados pelas tripulações 59 incidentes com drones perto dos aeroportos de Lisboa, do Porto e de Faro.