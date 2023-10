O Correio da Manhã faz esta segunda-feira a pré-publicação de um texto de Luísa Proença, Diretora Nacional Adjunta da Polícia Judiciária, em que esta responsável alerta que "o investimento em meios avançados continua a ser inexpressivo, quando comparado com os meios tecnológicos disponíveis".





Leia a pré-publicação do texto de Luísa Proença, da PJ, sobre o impacto da Inteligência Artificial na segurança





Aponta ainda ao "atraso da legislação em se adaptar às necessidades do mundo real e atual, em matéria de prevenção e investiga­ção da criminalidade do século XXI".

Luísa Proença é uma das 88 personalidades que contribuem com textos para o livro "88 Vozes sobre Inteligência Artificial", do grupo editorial LeYa em parceria com o ISCTE Executive Education, que chega esta terça-feira às bancas.