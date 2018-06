Veja as imagens da tempestade no norte captadas pelos leitores do CM

Joana Santos, leitora do CM, mostra temporal em Lamego





Hugo Vicente, leitor do CM, mostra granizo a cair em Lamego





Joaquim Portela, leitor do CM, partilha imagens do mau tempo em Lamego



Valentim Granjo, leitor do CM, partilha imagens da tempestade em Lamego





Vítor Hortelão, leitor do CM, partilha imagens do mau tempo em Alijó



José Pinto, leitor do CM, mostra imagens do mau tempo em Viseu



Inês Cabral, leitora do CM, com imagens do mau tempo em Lamego

Vera Xavier Alves, leitora do CM, mostra chuva forte em Lamego





O mau tempo provocou esta quarta-feira inundações e quedas de árvores no norte do país, mais concretamente no distrito de Viseu, nos concelhos de Lamego, Armamar e Resende.Dos três concelhos, Lamego foi o mais afetado, com a chuva forte a fazer-se sentir a partir das 15 horas.Alguns vídeos dos leitores doilustram o mau tempo no norte do país.

