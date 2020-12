Leixões anuncia três novos casos de infeção por Covid-19

Três elementos da estrutura profissional do Leixões que se encontravam em isolamento profilático testaram hoje positivo para o novo coronavírus, subindo para 15 os casos confirmados entre os leixonenses.

A SAD do Leixões informa ainda que esses três elementos tiveram "sintomas relacionados com a covid-19".

"Neste momento, a estrutura profissional da Leixões SAD tem 15 casos positivos de covid-19 e 13 elementos em isolamento profilático" e, entretanto, "alguns elementos apresentaram queixas no final do dia de hoje e vão ser testados durante o dia de amanhã [quinta-feira]", refere ainda a informação.

Na terça-feira, o Leixões anunciou a existência de 12 casos positivos nos testes de diagnóstico à covid-19 realizados à estrutura do futebol profissional e salientou que por esse motivo quer adiar o jogo da Taça de Portugal com o Nacional, que está marcado para o dia 13, na Madeira, e o da 12.º jornada da II Liga, com o Vilafranquense.