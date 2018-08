Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lesado do BES desmaia em protesto em Belém

Manifestante foi assistido por enfermeira do palácio e pelo INEM.

Por Manuel Jorge Bento | 08:25

Fernando Silva, de 70 anos, foi um dos lesados do BES e Novo Banco recebidos, no dia 8, no Palácio de Belém, em Lisboa, e luta há anos pela restituição das poupanças de uma vida. Na reunião com o chefe da Casa Civil - que representava o Presidente da República -, exaltou-se e desmaiou. Teve de ser socorrido por uma enfermeira e um médico do palácio e pelo INEM, sendo hospitalizado. Já recuperou.



"Senti um grande aperto no coração, perdi os sentidos e não conseguia mexer a boca. Fiquei aflito, mas foram incansáveis comigo. Fui levado para o Hospital S. Francisco Xavier, onde me fizeram exames e, depois, até me disponibilizaram transporte", disse o antigo cliente do BES, natural de Espinho. "Estamos a lutar pelo dinheiro que nos roubaram há anos e eu exaltei-me. Podia ter corrido mal", confessou, no sábado, enquanto participava em mais uma manifestação dos lesados do BES, junto à Festa de Verão do PS, em Caminha.



No protesto, voltou a falar ao megafone, exigindo "prisão imediata" para Ricardo Salgado, Carlos Costa, Cavaco Silva e Passos Coelho. "Não sairei da rua enquanto não me devolverem o que é meu", disse.



"Perdi todo o dinheiro de uma vida de trabalho"

"O que nos roubaram tem que ser devolvido. Eu perdi todo o dinheiro de uma vida de trabalho. Não digo quanto, mas são milhares de euros. Isto é um roubo e o Governo não olha por nós porquê?", questionou Fernando Silva.



"Onde está a sua palavra?"

Fernando Silva questionou, no sábado, onde estão os 1837 milhões de euros aprovisionados para indemnizar os lesados. "Onde está a sua palavra?", perguntou ao primeiro-ministro.



Protesto contra acordo

Os lesados manifestaram-se, no dia 8, em Lisboa, contra o acordo alcançado pela Associação dos Enganados e Indignados do Papel Comercial.