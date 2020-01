Lesados de cheias provocadas pelas tempestades Elsa e Fabien vão ter apoios

Os agricultores afetados pelas tempestades Elsa e Fabien, que deixaram parte do Baixo Mondego submerso, em Coimbra e Montemor-o-Velho, vão ter apoios no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2020. O anúncio foi feito ontem por Maria do Céu Albuquerque, ministra da Agricultura, após uma reunião, em Coimbra, com autarcas e associações de agricultores das zonas mais afetadas.

Além dos lesados pelas cheias, o Ministério prevê ainda abranger os produtores de outros concelhos, estando a aguardar um relatório do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para identificar as restantes áreas atingidas no Centro e Norte do País. A primeira fase de levantamento de prejuízos deverá ficar concluída até ao próximo dia 20, sendo depois aberto um aviso até final de janeiro. Os apoios vão abranger animais, plantas plurianuais, máquinas, equipamentos, assim como armazéns ou pequenas construções de apoio, estufas e equipamentos de rega.

A metodologia das ajudas a atribuir será semelhante à adotada para os lesados pelos fogos de 2017 ou tempestade Leslie, em 2018. "Se o investimento for igual ou inferior a 5 mil euros, o financiamento é a 100%. Para despesas elegíveis entre 5 mil e 50 mil euros, o apoio será de 85%. Para montantes que vão desde os 50 mil até 800 mil euros, o financiamento é de 50%", explicou Maria do Céu Albuquerque. A ministra admitiu ainda abrir posteriormente um segundo aviso para as áreas que ainda estão submersas.