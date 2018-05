Lesados do BES manifestam-se no Congresso do PS

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Vários imigrantes e investidores do papel comercial lesados do BES manifestaram-se este sábado no Congresso do PS que decorre na Batalha, Leiria.O protesto serve para reivindicar a devolução de todas as poupanças e investimentos.Segundo os mesmos, Carlos César prometeu a resolução do problema, mas que não cumpriu o mesmo.