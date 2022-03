A comissão liquidatária que gere os ativos do antigo BPP gastou mais de quatro milhões de euros por ano só em salários e custos administrativos. Não presta contas aos lesados que, mais de dez anos depois, continuam sem receber tudo o que perderam com o colapso do banco de João Rendeiro.No Investigação CM revelamos-lhe histórias tocantes de quem perdeu as poupanças de uma vida e que já as podia ter recuperado.