Leslie deixou 200 linhas de alta/média tensão fora de serviço e milhares sem luz

Tempestade "afetou fortemente" a rede de distribuição de eletricidade no litoral e norte do país.

09:36

A tempestade Leslie deixou cerca de 200 linhas de alta/média tensão fora de serviço e milhares de habitações sem energia elétrica, indicou este domingo a EDP Distribuição num balanço da situação.



Em comunicado, a empresa refere que na passagem por Portugal a tempestade "afetou fortemente" a rede de distribuição de eletricidade no litoral e norte do país.



A EDP Distribuição, que ativou o estado de alerta reforçando as equipas operacionais de prevenção às 18h00 de sábado, indica que "mais de 500 operacionais trabalharam durante a madrugada e continuam no terreno para reparação de avarias".



Apesar das "condições adversas", como "estradas cortadas, árvores caídas e o forte vento" que "dificultam a execução das operações", "parte da rede" já foi resposta, segundo o comunicado.



No entanto, a empresa adianta que, "face à dimensão dos danos verificados, crê-se que será um trabalho moroso, para os próximos dias" e que "serão adotadas soluções temporárias com instalação de geradores de emergência nas situações mais críticas".



A tempestade Leslie que passou no sábado e madrugada de domingo por Portugal provocou 27 feridos ligeiros, 61 desalojados e quase 1.900 ocorrências comunicadas à Proteção Civil.



Fez ainda 61 desalojados, 57 dos quais no distrito de Coimbra, um em Leiria e três em Viseu.