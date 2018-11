Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Leslie’ tira trabalho a cinquenta resineiros

Milhares de pinheiros foram derrubados, levando à perda da resina de 250 mil bicas.

Por Isabel Jordão | 10:03

Pelo menos 50 resineiros ficaram sem trabalho em consequência da passagem da tempestade ‘Leslie’ pelos distritos de Leiria e Coimbra, em 13 de outubro. Os ventos fortes derrubaram uma grande área de pinhais resinados, levando à destruição de 250 mil bicas e a meio milhão de euros de prejuízos, de acordo com as estimativas da Resipinus - Associação de Destiladores e Exploradores de Resina, com sede em Leiria.



Os concelhos de Pombal e Figueira da Foz foram os mais afetados, sobretudo junto à orla marítima, vendo-se enormes manchas de pinheiros bravos totalmente destruídos. Os ventos fortes causaram ainda a perda da resina acumulada nos recipientes de recolha e impossibilitaram o acesso às áreas florestais, por os caminhos terem ficado obstruídos.



"Podemos falar em pelo menos 50 postos de trabalho que desapareceram e dificilmente serão recuperados, porque são precisos 30 anos para que essas matas possam voltar a ser resinadas", explicou ao CM Hilário Costa, presidente da Resipinus, criticando a "falta de apoio" ao setor da parte do poder central e das autarquias. "Não vimos qualquer sensibilidade para esta situação, falou-se dos prejuízos em todas as áreas, mas ninguém fala da floresta", criticou Hilário Costa, lamentando "mais esta forma de abandono a que a floresta está sujeita".