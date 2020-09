Levantada a interdição a banhos na praia dos Pescadores na Ericeira

A interdição de banhos na praia dos Pescadores, na Ericeira, concelho de Mafra, foi levantada esta sexta-feira, depois de as análises comprovarem a normalização dos parâmetros da água, divulgou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).



"?Após ter sido efetuada nova colheita de água, o resultado da análise comprovou que os valores microbiológicos estavam normalizados, tendo por isso sido levantada interdição a banhos nesta praia", avançaram as autoridades.



A praia dos Pescadores estava interditada a banhos desde quarta-feira, depois de uma análise à qualidade da água ter revelado "valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência", tornando-a "imprópria para banhos".

A ação que culminou com a reabertura da praia a banhos foi articulada entre a Capitania do Porto de Cascais, a Autoridade de Saúde Regional, a Agência Portuguesa do Ambiente e a Câmara Municipal de Mafra.