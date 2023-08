Levantada interdição de banhos em duas praias de Viana do Castelo

As praias da Argaçosa e do Lumiar, em Carreço, Viana do Castelo, estão acessíveis a banhos a partir deste sábado, depois de feitas análises à qualidade da água, revelou a Câmara Municipal.

"O desaconselhamento de banhos devido à qualidade da água nas duas praias foi este sábado levantado, após novas análises terem sido concluídas com bons resultados", refere o município na rede social Facebook.

As duas praias, uma fluvial e outra marítima, estavam interditas a banhos desde quarta-feira, por falta de qualidade da água.

A decisão, articulada com o delegado de saúde, Câmara de Viana do Castelo e capitania, tinha sido tomada na sequência de análises às águas fluviais e marítimas do concelho terem revelado um "parâmetro fora do quadro de qualidade", relacionado com a presença da bactéria 'Escherichia coli'.

Na sequência das interdição, na praia fluvial de Argaçosa, que é uma zona balnear vigiada, foi hasteada a bandeira vermelha.

Na praia do Lumiar, que é marítima e não vigiada, foram colocadas placas a desaconselhar banhos no mar.