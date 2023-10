Liberdade global na Internet cai pelo 13.º ano consecutivo

A liberdade global na Internet diminuiu pelo 13.º ano consecutivo, segundo um relatório esta quarta-feira divulgado pela organização Freedom House, que apontou a China como o pior ambiente 'online' e o Irão como o país em maior declínio.

De acordo com o relatório "Freedom on the Net 2023: The Repression Power of Artificial Intelligence" [Liberdade na Internet 2023: O poder de repressão da inteligência artificial, na tradução para português], a repressão digital intensificou-se no Irão, país que registou o pior declínio do ano à medida que as autoridades encerravam o serviço de Internet, bloqueavam plataformas como o WhatsApp e o Instagram, e aumentavam a vigilância numa tentativa de reprimir protestos antigovernamentais.

Apesar de o Irão ser o país em maior declínio, a China continua a manter, pelo nono ano consecutivo, o título de pior ambiente do mundo para a liberdade na Internet.