‘Libertação’ anunciada para o final do verão com imunidade de grupo atingida

O primeiro-ministro anunciou ontem que Portugal deverá atingir no final do verão a imunidade de grupo e conseguir a “libertação total da sociedade”. O chefe de Governo promete ainda bater este ano recordes na captação de investimento para relançar a economia.“Neste momento, com a aceleração do processo de vacinação, podemos olhar para o final deste verão como podendo atingir esse momento importantíssimo para a confiança e libertação total da sociedade que é a imunidade de grupo”, afirmou António Costa na assinatura de quatro contratos fiscais de investimento no valor de 141 milhões de euros.