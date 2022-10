Libertado ex recluso que aterrorizava comunidade de Castelo de Paiva

O suspeito de ter provocado o pânico, nos últimos meses, entre a população de Sá e Fontelas, em Santa Maria de Sardoura foi libertado, nesta tarde de sexta-feira, depois de detido, pela GNR de Castelo de Paiva, para condução a uma unidade hospitalar para internamento compulsivo. O homem teve alta psiquiátrica do hospital de S. João, no Porto.Os habitantes estão revoltados por causa do terror provocado pelo comportamento agressivo de um dos moradores. O homem, com 56 anos, já agrediu várias pessoas. Há cerca de duas semanas, golpeou e provocou ferimentos graves, num vizinho, com uma chave de fendas.Os relatos de agressões gratuitas sucedem-se diariamente e está a deixar a comunidade à beira de um ataque de nervos.Trata-se de um ex-recluso que foi libertado há poucos meses. Desde que regressou a casa, que a população vivia num clima de medo.