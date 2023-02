Lidar com a perda de um animal de estimação: Saiba como pode ajudar um dono em luto

Donos dizem que perder os seus animais de estimação pode ser tão difícil como perder um membro da família humana. Durante a fase de luto as pessoas à volta querem ajudar mas, muitas vezes, não sabem como. Partilhamos algumas dicas de como pode ajudar um dono que perdeu um animal de estimação.O The Washington Post falou com especialistas sobre como os familiares e amigos podem apoiar e ajudar os donos de animais de estimação enlutados. Aqui estão alguns dos principais conselhos:Evitar usar frases como: "Eles estão num lugar melhor"; "Já não estão a sofrer"; "Tudo acontece por uma razão". Para os donos, o único lugar onde os seus animais de estimação pertencem é em suas casas, referem os especialistas.Para um dono em luto pode ser reconfortante falar com alguém que já tenha passado pelo mesmo e que compreenda como pode ser doloroso.Segundo os especialistas, é emocionante para os donos saber que o seu animal também teve impacto na vida de outras pessoas.Não é apenas um gato, ou apenas um cão, para os donos, são membros da família. É importante também não desvalorizar a dor e nunca usar frases como: "Agora já podes viajar"; "As tuas despesas veterinárias já não são tão altas".É importante tentar evitar apressar o processo de luto. Por vezes as pessoas sentem empatia por um dia, ou dois, mas não conseguem compreender quando o luto leva semanas ou meses.Enviar flores, enviar uma mensagem ou estar presente, por vezes, é o apoio necessário.Trazer para a família um novo animal de estimação pode fazer com que os donos sintam que estão a substituir aquele que morreu. Segundo os especialistas, é importante que a decisão seja tomada apenas quando o dono se sentir preparado.