Líder do PCP quer medidas de proteção social devido à Covid-19 para evitar "drama a duplicar"

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, alertou este sábado que o combate à Covid-19 não se pode ficar "pelas restrições" e defendeu medidas de proteção social, para que o momento atual não seja um "drama a duplicar".

A realidade que se vive atualmente, e no âmbito da qual vão ter lugar as eleições presidenciais, no próximo dia 24, é de agravamento da pandemia, mas as medidas "que possam ser tomadas pelo Governo não se podem ficar pelas restrições", argumentou.

Segundo Jerónimo de Sousa, que falava numa sessão pública em Aljustrel (Beja), no âmbito da pré-campanha da candidatura de João Ferreira, apoiado pelo PCP, o combate à pandemia exige que se olhe para "outras questões" que estão também "na ordem do dia".