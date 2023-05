Líder dos bispos defende padres homossexuais

Na linha de pensamento do Papa Francisco, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) sai em defesa dos padres homossexuais. Em entrevista ao semanário ‘Nascer do Sol’, D. José Ornelas lembra que ninguém pode ser excluído pela sua orientação sexual e que os padres também não.



“Conheço padres homossexuais que são excelentes padres”, afirmou o líder do episcopado português, alertando para o facto de os sacerdotes terem deveres a cumprir, relacionados nomeadamente com a obrigatória abstinência sexual.









