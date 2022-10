Os bispos portugueses “não se conformam” com os abusos sexuais envolvendo elementos da Igreja, disse esta quarta-feira, no Santuário de Fátima, D. José Ornelas, antes da última peregrinação aniversária do ano, garantindo que as vítimas irão ter “o apoio que for pedido em cada caso”, através de psicólogos e psiquiatras ao serviço das “igrejas locais”.









