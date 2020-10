Ana Catarina Mendes em isolamento profilático após ter estado com Lobo Xavier em programa de televisão

A líder parlamentar do PS encontra-se em isolamento profilático após ter estado há sete dias no programa "Circulatura do Quadrado", da TVI, com o conselheiro de Estado Lobo Xavier, que está infetado com o novo coronavírus.

Fonte da bancada socialista adiantou à agência Lusa que Ana Catarina Mendes já fez na terça-feira um teste, que deu resultado negativo, e está sem qualquer sintoma de doença de covid-19.

"Seguindo as recomendações da Direção Geral da Saúde, a presidente do Grupo Parlamentar do PS está em isolamento profilático até conhecer o resultado de um segundo teste que irá fazer. Esse segundo teste deverá ser feito até ao final desta semana", disse a mesma fonte.

Ana Catarina Mendes esteve hoje ausente do primeiro debate sobre política geral com a presença do primeiro-ministro, António Costa, na Assembleia da República, e não vai estar presentes nas reuniões plenárias do parlamento na quinta e sexta-feira.

Na quinta-feira, de manhã, também não marcará presença na reunião semanal do Grupo Parlamentar do PS, mas acompanhará e participará nos trabalhos através do recurso a meios digitais.