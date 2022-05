Lidl recruta 150 colaboradores na Madeira e investe dois milhões de euros em formação

O Lidl vai recrutar 150 colaboradores para as suas lojas na Região Autónoma da Madeira, que abrem no segundo semestre de 2023, investindo "cerca de dois milhões de euros" na sua formação, anunciou esta terça-feira a retalhista.

Em novembro passado, o Lidl tinha anunciado a expansão da sua operação à Região Autónoma da Madeira, com um investimento de 100 milhões de euros, consolidando a sua presença no mercado português, contando já com uma rede 269 lojas de norte a sul do país.

"Com vista a dinamizar a economia local, como é seu hábito, o retalhista encontra-se não só a estabelecer parcerias com fornecedores regionais, como inicia agora o processo de recrutamento regional para as equipas das suas futuras lojas, cuja inauguração decorrerá a partir do segundo semestre de 2023", salienta o Lidl, em comunicado.

"No total, são 150 postos de trabalho, para vários cargos, como gestor de loja, adjunto de gestor de loja, responsável de turno ou operador", refere a subsidiária portuguesa do grupo alemão.

No total, o Lidl vai investir "cerca de dois milhões de euros nas mais de 80.250 horas de formação destes 150 colaboradores, de forma a que estas equipas possam oferecer o melhor serviço e atendimento aos clientes madeirenses", adianta a retalhista.

"O nosso compromisso com a Madeira é total. Neste sentido, é para nós prioritário recrutarmos localmente, dando aos madeirenses a oportunidade de se juntarem à 'família Lidl'", refere a administradora de recursos humanos da cadeia de retalho, Maria Román, citada em comunicado.

"O processo que iniciamos agora será faseado e contará com a habitual formação, adaptada a cada cargo", acrescenta.

O Lidl, pertencente ao grupo alemão Schwarz, está presente em Portugal há 27 anos e tem mais de 8.200 colaboradores e quatro direções regionais e entrepostos, além da sede: Santo Tirso (Norte), Torres Novas (Oeste), Sintra (Centro) e Palmela (Sul).