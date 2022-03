Lidl rejeita acusações da Concorrência e vai exercer "direito de defesa em local próprio"

O Lidl rejeitou esta quarta-feira as acusações da Autoridade da Concorrência (AdC), que lhe aplicou uma multa, bem como a outras cadeias de supermercados, referindo que irá exercer o "seu direito de defesa em local próprio".

"O Lidl Portugal rejeita a acusação que lhe é feita, pois está ciente das suas obrigações legais e sempre pautou a sua atuação por um escrupuloso cumprimento das melhores práticas de concorrência, trabalhando com total transparência para oferecer a máxima qualidade ao melhor preço aos consumidores", garantiu, em resposta à Lusa.

Assim, o grupo "irá analisar com rigor os termos na notificação da Autoridade da Concorrência, exercendo o seu direito de defesa em local próprio, convicto que lhe será reconhecida a conformidade da sua conduta de acordo com as regras do mercado".