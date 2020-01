Liliana, a menina que luta há 17 anos por autonomia

Liliana nasceu há 17 anos com uma hidrocefalia congénita - doença que ocorre quando o líquido dos espaços normais do cérebro não pode ser drenado. Aos seis meses, a situação agravou-se com uma meningite.



"O futuro da minha filha preocupa-me muito. Hoje eu e o pai estamos cá, mas um dia não estaremos", confessou, ao CM, Maria da Luz, mãe de Liliana. Aos nove anos, a menina, que ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />