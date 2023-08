O concelho de Sintra atingiu na terça-feira 192 microgramas de ozono por metro cúbico, nível que pode provocar “efeitos na saúde”, especialmente em crianças, idosos e doentes respiratórios ou cardíacos, informou a Comissão de Coordenação de Lisboa e Vale do Tejo.Foi ultrapassado nas estações de monitorização o limite de 180 microgramas de ozono por metro cúbico em Mem Martins. A situação verificou-se entre as 22h00 e as 23h00. A exposição afeta as mucosas oculares e respiratórias e pode manifestar-se com tosse, dores de cabeça, dores no peito e falta de ar.