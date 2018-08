Limites de ozono excedidos em Coimbra

Valores foram ultrapassados este sábado à semelhança de Santiago do Cacém.

16:30

Coimbra ultrapassou este sábado os limites de ozono o que é uma preocupação para a população uma vez que o poluente provoca danos à saúde especialmente em pessoas mais sensíveis, como os idosos, crianças, asmáticos ou pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas.



De acordo com um comunicado da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, o limite foi ultrapassado entre as 12h e 13h na estação da área de jurisdição da CCDR Centro que atinge a Aglomeração de Coimbra.



Os valores registados nesta estação foram de 180 microgramas por metro cúbico de ar.



Na estação de Instituto Geofísico (Concelho de Coimbra) foi registada uma concentração média horária de 154 microgramas por metro cúbico de ar.

A Aglomeração de Coimbra abrange:

Freguesias do Concelho de Coimbra: Almedina, Santa Cruz, São Bartolomeu, Sé Nova, Eiras, Santa Clara, Santo António dos Olivais, São Martinho do Bispo.



Tendo em conta a poluição prejudicial recomenda-se que os residentes nos locais afectados "reduzam ao mínimo a actividade física intensa no exterior (sobretudo ao ar livre), evitem outros factores de risco, tais como fumar ou utilizar com produtos irritantes contendo solventes na sua composição (ex. gasolina, tintas e vernizes), respeitem rigorosamente tratamentos médicos em curso e recorram a cuidados médicos, em caso de agravamento de eventuais sintomas"

"A exposição a este poluente afecta, essencialmente, as mucosas oculares e respiratórias podendo o seu efeito manifestar-se através de sintomas como tosse, dores de cabeça, dores no peito, falta de ar e irritações oculares", lê-se no comunicado.