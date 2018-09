Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Limpeza das feridas deve ser feita só com água

Lesões podem ser causadas por doenças, traumas, cirurgias ou acidentes.

Por Francisca Genésio | 09:34

As feridas são consideradas, por definição, "uma interrupção na continuidade da pele", explica ao CM Rui Nogueira, médico de medicina geral e familiar. Para uma limpeza das lesões ser eficaz, o especialista aconselha a que esta só seja feita com "água corrente e abundante, já que consegue arrastar qualquer coisa de dentro da ferida", salienta.



As lesões podem ser causadas por acidentes, por traumas, por cirurgias, ou até por doenças, e estas podem ser superficiais, profundas, crónicas ou de simples tratamento.



De qualquer forma, quando identificada a ferida, a desinfeção deve ser imediata para " garantir que não há corpos estranhos, sejam eles pedras, areias ou fragmentos de algum objeto", explica o especialista, sublinhando que "esta é a primeira preocupação". Feita a desinfeção, é altura de avaliar o tipo de ferida, se há dor e hemorragia. Para aliviar a dor, pode colocar-se um saco com gelo.



Em caso de hemorragia, "é preciso fazer pressão com compressas ou panos limpos", reforça. Em casos mais simples, é feito um curativo, com um penso por cima da ferida, protegendo-a. "É preciso ter em atenção que nem todas as feridas precisam de pensos, algumas precisam de respirar. Quando é preciso, os pensos têm de ser mudados todos os dias", explica.



Comida e ingestão de água influenciam a cicatrização

Para a cicatrização de uma ferida ocorrer de forma rápida, são necessários cuidados não só com o curativo, mas também com alimentação. Os especialistas aconselham, durante o período de recuperação, uma alimentação saudável e equilibrada, com pouco fast food e ingestão de muita água. Bebidas alcoólicas e tabaco são desaconselhados pelos médicos já que tornam o processo mais lento.



"Há feridas que surgem sem qualquer razão, sem a pele ter sido agredida. Nessas circunstâncias, o utente tem de procurar imediatamente um médico porque a lesão pode ser sintoma de um tumor, por exemplo", explica ao CM o médico de família Rui Nogueira. Por outro lado, há também feridas que surgem de forma "espontânea" e não são tão preocupantes. "São aquilo a que chamamos de feridas crónicas. Envolvem tratamento, claro, mas muitas vezes têm características diferentes das outras e, por isso, o tratamento é variável". Rui Nogueira aconselha, por isso, a procurar um especialista, caso não consiga tratar ou identificar o tipo de lesão em casa.



Feridas de cirurgia são acompanhadas

De acordo com os especialistas, a primeira coisa a fazer para tratar uma ferida pós- -cirúrgica é protegê-la contra micro-organismos e bactérias, de forma a evitar qualquer tipo de infeção. A maioria destas lesões são acompanhadas pelos médicos. "A higienização da ferida, com água ou um antisséptico pode ser realizada pela própria pessoa em casa", refere Rui Nogueira.



Crosta nem sempre ajuda a cicatrizar

A ideia de que a crosta é positiva nem sempre equivale à verdade. Se por um lado impede a passagem de bactérias, por outro impede que muitas vezes a infeção consiga ser curada. A cor vermelha à volta é um sinal de infeção.



Discurso Direto

Rui Nogueira

Presidente da Associação de Medicina Geral e Familiar

CM – Quando é que sabemos que uma ferida está infetada?

Rui Nogueira – Quando existe um aumento da dor, do calor à volta da lesão. Estes sintomas também são comuns ao processo de cicatrização, é por isso conveniente que o doente esteja atento ao ‘excesso’ de sintomas. Também o surgimento de pus na ferida é um sinal.



– Como se trata corretamente uma bolha?

–A maioria das bolhas são queimaduras por fricção. A primeira preocupação é evitá-las. Depois de existirem, doem e são uma fonte de infeção, acabando por se tornar numa ferida. Desaconselhamos totalmente que as pessoas rebentem as bolhas. Enquanto tem a pele, está protegida. Quando rebenta, a pele fica vulnerável, dói e ainda pode criar infeção.



Conselho da semana

Há especialistas que defendem que a ingestão de alimentos ricos em ómega 3, como o salmão, o atum ou as sementes de chia, assim como os ricos em vitamina A, C e E, como a laranja, a manga, o tomate ou o amendoim, são uma boa forma de fortalecer o organismo e estimular também a formação de tecido, fechando assim as feridas. As vitaminas ajudam ainda na formação da nova pele.



PORMENORES

Algodão liberta fibras

A ideia de que se deve usar algodão para limpar as feridas é desconstruída pelos especialistas. Isto porque o algodão liberta pequenas fibras difíceis de remover quando a lesão inicia o processo de cicatrização.



Proteger todas as lesões

Todas as feridas necessitam de ser protegidas, de forma a que não exista contaminação por partículas como o pó. É recomendada a colocação de um penso que mantenha o ambiente húmido.