A febre catarral ovina, conhecida como língua azul, afeta nove distritos e a vacinação é obrigatória para reprodutores.São os casos de Castelo Branco (todos os concelhos), Coimbra (Arganil, Oliveira do Hospital e Tábua), Guarda (Gouveia, Fornos de Algodres, Seia), Viseu (Carregal do Sal, Castro Daire, Seia, Nelas, Tondela e Viseu) e Santarém (todos).Em Lisboa e Vale do Tejo são afetados os concelhos de Setúbal. No Alentejo, todos os distritos e concelhos.