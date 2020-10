A circulação de comboios na Linha Azul do Metro de Lisboa sofreu perturbações, esta terça-feira de manhã.Nas estações foi emitido um aviso que informava os passageiros de que "o tempo de espera podia ser superior ao normal".A circulação ficou interdita entre as estações Pontinha e Reboleira, devido a uma falha energética, de acordo com um aviso emitido na estação do Terreiro do Paço pelas 11h30.