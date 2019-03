Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Linha Azul do Metro de Lisboa interrompida entre Marquês de Pombal e Praça de Espanha

Circulação já voltou à normalidade.

Por Lusa | 10:41

A linha Azul do Metropolitano de Lisboa esteve interrompida entre as estações do Marquês de Pombal e a Praça de Espanha, devido a um problema na sinalização.



De acordo com a informação disponibilizada no painel de informação na estação do Cais do Sodré, pelas 09:35, a linha Azul ficou operacional.



Já na estação de Baixa-Chiado o painel de informação dava conta de que a circulação na linha Azul estava interrompida entre o Marquês e a Praça de Espanha.