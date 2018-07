Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Linha azul do metro de Lisboa interrompida por "incidente com passageiro"

Paragem entre as estações de Carnide e Colégio Militar.

13:26

A linha azul do metropolitano de Lisboa, entre as estações de Carnide e Colégio Militar, esteve interrompida desde as 12h53 desta terça-feira, apurou o CM.



Fonte do Metro afirmou que a paragem é devida a um "incidente com um passageiro".



Ao que tudo indica, uma pessoa ter-se-á sentido mal. A circulação foi retomada às 13h46.