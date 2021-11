A linha circular do Metropolitano de Lisboa (ML), que irá ligar o Rato ao Cais do Sodré, poderá potenciar o risco de colisão entre comboios. A denúncia é feita por Fernando Santos Silva, que durante 37 anos desempenhou funções como técnico de manutenção e de planeamento de infraestruturas no ML.Foi ele que, insistentemente, alertou todas as entidades responsáveis para os vários problemas que envolvem a expansão do metro, mas que caíram sempre em saco roto.