Linha 'Covid-19 Lares' atende quase três mil chamadas no primeiro ano

A Linha Covid Lares, lançada há um ano, atendeu quase três mil chamadas telefónicas de lares de idosos, segundo um comunicado divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"Neste primeiro ano de funcionamento, esta linha, criada para esclarecer dúvidas, prestar informação e sinalizar situações de risco, atendeu mais de 2920 chamadas de lares de idosos", pode ler-se na nota à imprensa.

A maioria das chamadas recebidas teve como objetivo o esclarecimento de dúvidas relacionadas com a pandemia de covid-19, como normas ou procedimentos, ou para solicitar orientação devido à existência de colaboradores ou utentes com sintomas compatíveis com covid-19, ou que tiveram contacto com alguém infetado.

Na sua maioria, as chamadas foram efetuadas desde os distritos de Lisboa (16%), Porto (9,3%), Setúbal (5,9%) e Braga (5,8%).

O ministério refere ainda que desde julho, a Linha Covid Lares passou também a acompanhar a implementação da Plataforma SupERa, que permite que os lares possam fazer uma monitorização ativa de sintomas associados à covid-19 e também a identificação precoce de outras doenças respiratórias.

De acordo com a nota, inscreveram-se na plataforma "mais de 645 lares, com quase 3 mil utentes a serem monitorizados".

Ao abrigo da Plataforma SupERa, foram já distribuídos 1672 oxímetros a um total de 1567 instituições, avança o ministério.

Segundo a informação, a plataforma orienta os profissionais dos lares na tomada de decisão perante o quadro clínico do utente, que pode ser considerado normal, a necessitar de vigilância ou a necessitar de outros níveis de atuação, nomeadamente contacto com a linha SNS 24.

A Linha Covid Lares resulta de uma parceria entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o ABC -- Algarve Biomedical Center, inserindo-se no programa integrado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de apoio aos lares, refere o gabinete.

A Linha Covid Lares está disponível 24 horas por dia através do número 707 207 070.