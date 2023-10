Há dois modelos possíveis para a construção da expansão da Linha Maia II - um com o trajeto feito de ‘metrobus’ e outro através de metro convencional. A diferença entre estas duas soluções é de 135 milhões de euros. Isto é: 480 milhões se a linha for construída em metro ligeiro convencional e 345 milhões se for através do autocarro a hidrogénio, em via dedicada.









A linha ligará a Asprela, no Porto, ao aeroporto. Em causa está um trajeto de 13,3 km e 16 estações (no caso da construção em metro) e de 14,3 km e 18 estações (no caso da construção em ‘metrobus’). Caso se opte pelo percurso do metro, estão previstos 6,3 km à superfície, 4,3 em viaduto e 2,7 em túnel, com quatro estações subterrâneas. Se for ‘metrobus’, todas as estações serão à superfície, com viadutos: um entre o Hospital S. João II e Pedrouços, outro entre Giesta e S. Gemil (atravessa a Linha de Leixões e terá estação elevada), outro até Caverneira (atravessa a A4) e outro entre Águas Santas e Milheirós (na A3 e no rio Leça). Já a Linha de S. Mamede, entre IPO e Estádio do Mar, terá um custo estimado de 258 milhões e parque para 500 carros.