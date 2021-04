Linha de Aconselhamento Psicológico do SNS 24 atendeu 75 mil chamadas num ano

Cerca de 75 mil pessoas ligaram para a Linha de Aconselhamento Psicológico do SNS 24 desde que foi criada, há um ano, e cujo contrato foi prolongado por mais três anos, revelou à Lusa o presidente da SMPS.

O serviço de aconselhamento psicológico, que está integrado na linha telefónica do SNS 24 (808 24 24 24), foi criado no dia 01 de abril de 2020, um mês depois do início da pandemia de covid-19 em Portugal, para dar apoio às preocupações e desafios psicológicos dos utentes e dos profissionais de saúde.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Luís Goes Pinheiro, fez um balanço "muito positivo" deste serviço que atendeu num ano cerca de 75.000 pessoas, das quais quase seis mil eram profissionais de saúde.