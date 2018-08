Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Linha de Cascais com menos 26 comboios

CP altera horários em várias linhas a partir deste domingo: passageiros saem prejudicados.

Por Edgar Nascimento e Margarida Andrade | 10:15

Os últimos dias têm sido de desespero para milhares de passageiros da CP. Em vários comboios Alfa Pendular, Intercidades e Regionais, segundo denúncias recebidas pelo CM e relatadas na página de Facebook da CP, o ar condicionado não funciona, deixando os passageiros à mercê das temperaturas elevadas.



Ainda esta sexta-feira, num Intercidades Lisboa-Porto, uma passageira teve de ser assistida por outra passageira, por ter entrado em pânico devido ao calor.



Ao CM, a CP garante a resolução "com a maior celeridade" das avarias. "Quando a avaria no ar condicionado é apenas numa das carruagens, o cliente pode solicitar ao revisor a troca para outra carruagem, caso exista disponibilidade de lugares", sugere. O calor também tem provocado danos nas vias, levando a atrasos nas ligações.



A partir de domingo, várias linhas vão ter novos horários, o que nalguns casos leva à supressão de ligações.



Na Linha de Cascais, são suprimidos 26 comboios: a cadência em hora de ponta passa a ser de 15 em 15 minutos em vez dos atuais 12. Na Linha de Sintra, os comboios com partida e chegada ao Rossio passam a circular de 15 em 15 minutos (atualmente são de 10 em 10).



Na Linha do Norte, há supressões de ligações e criação de novos horários. Já na Linha do Oeste, passam a circular 24 comboios por dia.



Ministro anuncia obra ainda em projeto

Um tweet do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, anunciou mais 42 quilómetros de uma obra que ainda não existe. Na rede social Twitter, lê-se: "O que estamos a fazer na Linha do Douro: eletrificação de 58 km", entre outras obras. No entanto, só 16 quilómetros (Caíde-Marco) estão atualmente em obras- o restante troço de 42 quilómetros (Marco-Régua) encontra-se ainda em fase de projeto.