Linha do Metro do Porto interrompida em Gondomar devido ao mau tempo

A linha Laranja do metro do Porto, que esta interrompida desde esta sexta-feira de manhã entre as estações da Levada e de Baguim, em Gondomar, devido à queda de uma árvore, reabre às 06h00 deste sábado, assegura a empresa.

"Sábado, a Linha Laranja estará já em operação regular e integral, a partir das 06h00, como sucede diariamente", afirmou hoje à noite a Metro do Porto em comunicado.

Segundo a empresa, os trabalhos de reparação dos danos causados pela queda de uma árvore sobre a Linha Laranja (F) do Metro do Porto, esta manhã, em Rio Tinto continuam em curso.