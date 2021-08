Linha Internet Segura recebeu 544 denúncias sobre abusos de menores em 2020

Em 2020, a Linha Internet Segura recebeu 544 chamadas telefónicas especificamente por causa de conteúdos ilegais na internet relacionados com abusos sexuais de menores.De acordo com o último relatório da linha, que resulta de um consórcio internacional que envolve a APAV, o Centro Nacional de Cibersegurança e muitas outras entidades europeias, foi possível categorizar 1 773 imagens e, em cinco casos, denunciar conteúdos de abuso sexual de menores alojados em território nacional."As crianças são muito mais vulneráveis, pois apesar de serem nativos digitais não têm a mesma capacidade de se defender e de identificar uma situação de perigo como um adulto", explica Ricardo Estrela, da APAV. No que toca aos menores, as denúncias mais frequentes relacionam-se com "aliciamento sexual de menores online".Os pedidos de ajuda à Linha Internet Segura, da APAV, aumentaram 575,49% entre 2019 e 2020.Em 2020 a linha recebeu 587 chamadas telefónicas, mais 485 do que no ano anterior.Os crimes mais comuns são a ameaça (172 casos), injúrias (45), bullying (10), devassa da vida privada (18), gravação e fotos ilícitas (31) ou ‘sextortion’ (34).