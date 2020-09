Linha SNS 24 muda em plena pandemia

A escolha do novo operador ocorre, contudo, em plena pandemia de Covid-19, doença cujo impacto obrigou a um reforço de enfermeiros, de 950 para 1400. Na próxima segunda-feira termina o prazo de apresentação de propostas.



A Linha SNS 24, que nos primeiros oito meses deste ano deu resposta a cerca de 1,5 milhões de chamadas telefónicas, vai ser alvo de mudanças, que envolvem 36,7 milhões de euros. As alterações resultam do concurso para a exploração do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde.A escolha do novo operador ocorre, contudo, em plena pandemia de Covid-19, doença cujo impacto obrigou a um reforço de enfermeiros, de 950 para 1400. Na próxima segunda-feira termina o prazo de apresentação de propostas.

Para o lançamento deste processo houve “um reforço de 10 milhões de euros face ao valor do anterior”, informou a secretária de Estado da Saúde, Jamila Madeira, no dia do lançamento do concurso para a prestação do serviço por três anos.



“Este reforço irá permitir contratualizar novos serviços, designadamente ferramentas de inteligência artificial, melhorar a infraestrutura tecnológica, desenvolvendo novos serviços e modernizando ao mesmo tempo os canais de interação com o utente”, garante os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, entidade que coordena a Linha SNS 24.



Questionados pelo CM sobre se foi salvaguarda a eficácia da linha 808 24 24 24 na transição do serviço, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde não tiveram possibilidade de responder até ao fecho desta edição.