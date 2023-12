Linha SNS 24 vai abrir novos centros de atendimento face a pico de procura

A Linha SNS 24 recebeu 204 mil chamadas em dezembro, o mês com mais contactos este ano, anunciou hoje o Ministério da Saúde, que vai abrir dois novos centros de atendimento para responder ao pico de procura.

Em comunicado, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) contabilizam em mais de 204 mil o número total de chamadas recebidas em dezembro, sendo que só no dia 26 foram atendidas mais de 9.500 chamadas (mais 4.000 do que no dia anterior) e no dia 27 cerca de 10.200 chamadas.

Face a novembro, verifica-se um crescimento de cerca de 7% no volume de atendimento semanal.