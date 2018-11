Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Linha Verde do Metro de Lisboa retomada após avaria de comboio

Composições não circularam entre as 8h30 e as 9h30 da manhã desta terça-feira.

09:08

A Linha Verde do Metro de Lisboa esteve interrompida desde as 8h30 até às 9h20 desta terça-eira, devido à avaria de um comboio na Estação de Roma.



No twitter, o Metro diz que a interrupção aconteceu entre as estações de Alameda e Alvalade, mas a linha de apoio acrescenta que nenhum comboio circula em toda a linha.



A linha foi reaberta às 9h20.



Lembre-se que, esta segunda-feira, a mesma linha esteve cortada durante grande parte da manhã devido a outra avaria de uma composição, na zona do Intendente.