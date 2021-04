Linhas limite apontam sentido do confinamento

Estão a aumentar os valores das linhas vermelhas que determinam a adoção de medidas de confinamento.De acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde, a este ritmo, em julho serão alcançados valores de contágio que recomendam medidas restritivas à circulação.Recorde-se que sempre que o valor é superior a 1, um infetado em média tem capacidade de infetar pelo menos uma pessoa. Por sua vez, os novos casos por cem mil habitantes também sofreram um agravamento, evoluindo de 65,7 para 70 casos a nível nacional.No território do Continente a evolução foi de 63,8 para 67,4. Aumentou também o número de hospitalizações: há agora 479 internados, mais 13 no espaço de 24 horas. Destes, um total de 119 estão nas Unidades de Cuidados Intensivos, mais seis por comparação com os dados de sábado.No domingo houve mais duas vítimas mortais, uma na região Norte e outra na região de Lisboa e Vale do Tejo. No mesmo dia ficaram infetadas mais 271 pessoas, tendo recuperado um total de 445 pessoas.